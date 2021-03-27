Сегодня проходит глобальная акция “Час Земли”

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Ежегодно в последнюю субботу марта люди всего мира отдают дань уважения планете, принимая участие в крупнейшем экологическом мероприятии – “Часе Земли”.

Агентство охраны окружающей среды РМ уточняет, что в условиях пандемического кризиса и чрезвычайного положения в области общественного здоровья, введенного в стране в связи с эпидемиологической ситуацией, а также для недопущения риска заражения COVID-19, и в этом году массовых мероприятий, посвященных экологической акции “Час Земли”, не будет, передаёт moldpres.md.

Природоохранное ведомство призывает граждан 27 марта добровольно выключить свет и второстепенные приборы на час в знак заботы об окружающей среде. Людей также просят экономить электроэнергию в течение года и вносить личный вклад посредством различных действий в смягчение последствий изменения климата. В рамках акции “Час Земли” людям предлагают выключить свет, поужинать при свечах, провести время за социальными играми или чтением книг.

Впервые акция “Час Земли” была проведена в 2007 году в Сиднее (Австралия). В 2008 году к ней присоединилась и Молдова.

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