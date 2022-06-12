Сегодня православные празднуют Святую Троицу: что нельзя делать в этот день

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Троица — один из важнейших праздников православного календаря, который в 2022 году выпал на 12 июня. Троицин день, Пятидесятница — это пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, День сошествия Святого Духа, или Духов день, — такое значение имеет дата. И ещё есть одно народное значение — Зелёное воскресенье. В этот день принято дома и храмы украшать ветками деревьев и цветами.

Что нельзя делать в этот праздник

Многие традиции и запреты имеют языческие корни, и в наши дни не соблюдаются. Например, купание в водоёмах и прогулки по лесу, чтобы «русалки на дно не утянули». В истории остались и гадания, вождение хороводов, плетение венков из травы и пускание их по реке. Однако есть у православных людей правила, которые не потеряли актуальность, передает zakon.kz.

Так, в этот день запрещено желать зла, сквернословить, гневаться, злорадствовать, употреблять алкоголь. На кладбище на Троицу ходить не принято. Сделать это следует накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Что касается работы по дому, то здесь есть выбор: если есть возможность отложить дела, то хорошо. Если же какие-то вопросы не терпят отлагательств — ничего греховного не случится. Но посетить храм в этот день рекомендуется.

В целом праздник необходимо провести по-христиански — в помощи и заботе о ближнем, благотворительности, спокойном отдыхе в кругу семьи, тихой молитве.

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