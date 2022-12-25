Сегодня православные христиане празднуют Рождество по новому стилю

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В воскресенье, 25 декабря, христиане празднуют Рождество по новому стилю – по григорианскому календарю. В Республике Молдова часть населения отмечает Рождество по новому стилю, а другая часть празднуют Рождество по юлианскому календарю – 7 января. Чтобы дать возможность всем отпраздновать Рождество в семье, власти приняли решение объявить официальные праздничные дни – 25 декабря, 7 и 8 января.

Рождество является одним из непереходящих двунадесятых господских праздников и одним из самых важных праздников в церковном году. Рождество – четвертый главный праздник после Пасхи, Пятидесятницы и Великой Пятницы, это праздник, который объединяет вокруг стола всех членов семьи.

Согласно традиции, накануне женщины пекут калачи в форме неполной восьмерки. Согласно обычаям, калач крепится на стене рядом с иконами, где остается до весеннего равноденствия – 23 марта.

Один из главных обычаев Рождества – колядование. Дети ходят с колядками и звездой и сообщают о рождении Младенца. Еще одна древняя традиция – “шествие с иконой”, своего рода колядование с иконой Рождества Христова, совершенное сельскими священниками, которые благословляют таким образом дома, хозяйства и христиан.

Праздник Рождества отмечается и украшением ёлки разноцветными шарами, мишурой и гирляндами. На верхушке ёлки обычно устанавливается звезда, напоминающую звезду, за которой шли три волхва, переадет ipn.md.

Рождество стало семейным праздником, на котором праздничный стол приобрел особое значение. На традиционный рождественский стол обычно подают домашнюю колбасу, холодец, жаркое, вертуры, сладости.

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