Сегодня — последний день регистрации на compensatii.gov.md

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Сегодня — последний день регистрации на платформе compensatii.gov.md. Уже с завтрашнего дня будет производиться автоматическое присвоение категорий уязвимости, от которых будет зависеть размер компенсации от государства в счетах за отопление, газ и электроэнергию.

До сих пор было подано около 700 тысяч заявлений. Для всех имеющихся по поводу регистрации вопросов работает “зелёная линия”: 0 8000 5000. Люди, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно зарегистрироваться на данной платформе, могут обратиться за помощью к сотрудникам социальных служб или местным библиотекарям.

По расчётам, для выплаты компенсаций в холодный период потребуется около 5 млрд леев (почти 250 млн евро). В этих целях в этом году из госбюджета будет выделено 870 млн леев, передаёт moldpres.md.

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