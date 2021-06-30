Сегодня – последний день работы мобильных пунктов вакцинации

Сегодня – последний день работы мобильных пунктов вакцинации

Сегодня, 30 июня, мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – будут работать с 10:00 до 18:00 в нижеуказанных локациях.

Троллейбус: сектор Центр, рядом с ТЦ “Shopping Malldova”.

Автобус: коммуна Будешты, ул. Кишинэулуй, 115, рядом с Детско-юношеским центром.

Согласно графику, установленному столичной примарией, сегодня последний день, когда граждане могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md