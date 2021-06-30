Сегодня – последний день работы мобильных пунктов вакцинации

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Сегодня, 30 июня, мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – будут работать с 10:00 до 18:00 в нижеуказанных локациях.

Троллейбус: сектор Центр, рядом с ТЦ “Shopping Malldova”.

Автобус: коммуна Будешты, ул. Кишинэулуй, 115, рядом с Детско-юношеским центром.

Согласно графику, установленному столичной примарией, сегодня последний день, когда граждане могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах.

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