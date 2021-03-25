Сегодня – последний день подачи деклараций о подоходном налоге

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Государственная налоговая служба напоминает, что 25 марта – последний день подачи декларации о доходах за 2020 год для юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность.

Чтобы облегчить процесс подачи деклараций, были увеличены часы работы отделов Налоговой службы. Таким образом, 25 марта они будут открыты с 7:30 до 18:00, – отметили в ведомстве.

На веб-сайте Налоговой службы можно подробно ознакомиться со всеми аспектами представления деклараций о подоходном налоге, пишет moldpres.md.

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