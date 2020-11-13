Сегодня – последний день избирательной кампании

0

Сегодня, 13 ноября, – последний день, когда разрешена предвыборная агитация.

Законодательство предусматривает, что агитационные действия строго запрещены в день выборов и в предшествующий им день. Таким образом, в субботу и в воскресенье нельзя проводить или освещать мероприятия и распространять материалы агитационного характера. Также запрещено появление кандидатов в теле- и радиоэфирах. Недопустимы и какие-либо операции с избирательным фондом.

Нарушителям “дня тишины” грозит штраф: физическому лицу – от 15 до 30 условных единиц, а ответственным лицам или кандидатам – от 35 до 50 у.е.

Напомним, второй тур президентских выборов пройдет 15 ноября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.