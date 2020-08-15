Сегодня подтверждены 422 новых случая коронавируса

Сегодня подтверждены 422 новых случая коронавируса

15 августа в Молдове были подтверждены 422 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. 3 случая были “завезены” в страну из Германии (2) и Франции (1).

Всего сегодня провели 2 684 теста, из них 2 157 – первично. За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 29 905 человек. 20 908 человек вылечились, 895 скончались.

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