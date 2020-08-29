Сегодня подтверждено 500 новых случаев коронавируса

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За последние 24 часа в Молдове было подтверждено 500 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 новых случая были “завезены” в страну: из Турции, Франции, Германии. Всего сегодня сделали 2 445 тестов, из них 2 151 – впервые.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 36 404 человека. 25 139 пациентов вылечились, 990 скончались.

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