Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры

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Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая — в день рождения медсестры Флоренс Найтингейл, которая заложила основы современного сестринского дела.

По данным Национальной медицинской страховой компании, в системе здравоохранения нашей страны работают 18 964 медсестёр. Согласно статистике, две трети всех медицинских работников в нашей стране являются медицинскими сёстрами. В 2022 году Национальная медицинская страховая компания выделила более 2,5 млрд леев на заработную плату более 20 тыс. сотрудников, входящих в категорию среднего медицинского персонала.

Медсёстры – это люди, обученные уходу, лечению и наблюдению за здоровьем больных, и их роль в системе здравоохранения имеет огромное значение с точки зрения выполняемой ими работы.

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