Сегодня ночью переходим на “летнее” время: не забудьте перевести часы

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В ночь с субботы на воскресенье Молдова переходит на “летнее” время. Стрелки часов переведут на час вперёд.

Переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза. Официальное время меняется два раза в год: в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

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