Начинается раздача дров малообеспеченным семьям из Кишинёва

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Всего малообеспеченные семьи получат 723 кубометра дров, которые были собраны в результате обрезки и вырубки деревьев на территории муниципия Кишинёв. Об этом на своей странице в социальной сети написал генпримар Ион Чебан.

Так, бесплатно дрова от примарии Кишинёва получит 241 семья:

сектор Центр – 25 семей;

сектор Рышкановка – 18 семей;

сектор Буюканы – 56 семей;

сектор Чеканы – 115 семей;

сектор Ботаника – 27 семей.

Бенефициаров выбрали представители Главного управления социальной помощи и здравоохранения.

– В то же время примария Кишинёва готова к новому отопительному сезону. Чтобы не создавать скопления людей в контексте пандемии COVID-19, я предложил, чтобы те, кто ранее получал компенсации в холодный период года, не предоставляли заявления в этом году. Документы этих бенефициаров будут находиться в приоритете, – подчеркнул градоначальник.

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