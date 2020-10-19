Начинается раздача дров малообеспеченным семьям из Кишинёва

Всего малообеспеченные семьи получат 723 кубометра дров, которые были собраны в результате обрезки и вырубки деревьев на территории муниципия Кишинёв. Об этом на своей странице в социальной сети написал генпримар Ион Чебан.
Так, бесплатно дрова от примарии Кишинёва получит 241 семья:
- сектор Центр – 25 семей;
- сектор Рышкановка – 18 семей;
- сектор Буюканы – 56 семей;
- сектор Чеканы – 115 семей;
- сектор Ботаника – 27 семей.
Бенефициаров выбрали представители Главного управления социальной помощи и здравоохранения.
– В то же время примария Кишинёва готова к новому отопительному сезону. Чтобы не создавать скопления людей в контексте пандемии COVID-19, я предложил, чтобы те, кто ранее получал компенсации в холодный период года, не предоставляли заявления в этом году. Документы этих бенефициаров будут находиться в приоритете, – подчеркнул градоначальник.
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