Началась масленичная неделя

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Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Срок его проведения зависит от даты главного праздника в православии – Пасхи. Согласно пасхалиям, празднование Масленицы начинается за 56 дней до Христова Воскресения. В 2023 году Масленица пройдёт с 20 по 26 февраля.

Масленица, Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая призвана подготовить верующего к долгому, 40-дневному говению перед Пасхой. За неделю до начала поста, на Масленой неделе, верующие не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. Именно поэтому Масленица названа так, передаёт crimea.ria.ru.

Праздновать Масленицу принято начинать с понедельника. Каждый из дней недели масленой недели имеет собственное название: понедельник – “встреча”; вторник – “заигрыши”; среда – “лакомка”; четверг – “разгул”, “перелом”, “широкий четверг”; пятница – “тёщины вечерки”; суббота – “золовкины посиделки”; воскресенье – “проводы”, “прощенье”, “прощёный день”.

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