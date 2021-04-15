Сегодня – Международный день культуры

Он, считает спикер Зинаида Гречаный, имеет особое значение для Республики Молдова – страны, объединившей большое и прекрасное разнообразие культур. Красота Молдовы заключается в этом разнообразии, которым мы гордимся и которое должны сохранить, уверена она.
– Спасибо всем тем, кто своим талантом, самоотверженностью и трудом вносит ежедневную лепту в сохранение и развитие наших культурных ценностей. Международный день культуры – это ваш праздник, уважаемые сотрудники музеев, библиотек, художественных школ, уважаемые специалисты учреждений и центров культуры, уважаемые представители профессиональных и любительских творческих групп! Поздравляю вас и от всей души желаю вдохновения и сил в творческой деятельности, а вашим близким – здоровья, счастья и благополучия! – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.
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