Сегодня – Международный день культуры

– Спасибо всем тем, кто своим талантом, самоотверженностью и трудом вносит ежедневную лепту в сохранение и развитие наших культурных ценностей. Международный день культуры – это ваш праздник, уважаемые сотрудники музеев, библиотек, художественных школ, уважаемые специалисты учреждений и центров культуры, уважаемые представители профессиональных и любительских творческих групп! Поздравляю вас и от всей души желаю вдохновения и сил в творческой деятельности, а вашим близким – здоровья, счастья и благополучия! – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.