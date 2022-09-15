Сегодня и завтра движение в центре столицы будет ограничено

Сегодня и завтра движение в центре столицы будет ограничено

Дорожное движение на нескольких улицах столицы будет временно ограничено в течение четверга и пятницы. Данная мера связана с приездом в Республику Молдова делегации Великого национального собрания Турции.

Генеральный инспекторат полиции призывает пешеходов и водителей по возможности избегать маршрутов, пролегающих через центр столицы, и терпимо относиться к перемещению иностранных гостей. Граждан призывают отдать предпочтение в эти дни общественному транспорту.

Также сообщается, что на перекрёстках в центре столицы эти два дня будут дежурить патрульные бригады.

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