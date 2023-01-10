Сегодня – годовщина Васлуйской битвы. Додон: Такие события всегда нужно помнить и прославлять как золотые страницы в истории нашего народа!

Сегодня – годовщина Васлуйской битвы. Додон: Такие события всегда нужно помнить и прославлять как золотые страницы в истории нашего народа!

Сегодня утром вместе с членами федерации «Воевод» Игорь Додон возложил цветы к памятнику Штефану Великому по случаю годовщины Васлуйской битвы. 10 января 1475 года молдавский Господарь выиграл один из наиболее важных боёв против османского войска, именуемый также сражением у Подул Ыналт.

– Одержанной победой Штефан Великий продемонстрировал всем странам мужество молдаван и силу христианской веры на этих землях. Такие события всегда нужно помнить и прославлять как золотые страницы в истории нашего народа, – отметил Додон.

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