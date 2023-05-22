Сегодня – День памяти Николая Чудотворца: традиции праздника и запреты

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22 мая православные отмечают День памяти святителя Николая Чудотворца, которого в народе называют Николой Летним или Вешним.

Никола Вешний помогает тем, кто обращается к нему с общими или конкретными просьбами, связанными с здоровьем, финансами, семьёй, браком и карьерой. Как считается, он является особым покровителем рыбаков, торговцев, путешественников и моряков. Некоторые люди просят у него покровительства и защиты перед различными трудностями и жизненными испытаниями.

Одной из традиций Дня Николая Чудотворца является посещение храма, где проходят особые службы, посвящённые святому. Другим обычаем является зажжение свечей перед иконой святого Николая Вешнего. Приветствуются и пожертвования на благотворительные цели.

Для соблюдения духовных принципов в этот день рекомендуется соблюдение определенных строгих запретов. Один из них заключается в отказе от мяса. Это связано с тем, что святой Николай был известен своими благотворительными делами и заботой о людях, поэтому в его память предпочитают есть более скромное питание и помогать тем, кто нуждается в этом.

Кроме того, в этот день рекомендуется избегать грубых и неприемлемых выражений, а также своевольных поступков, чтобы сохранить духовную чистоту и честь.

Также запрещается лгать и порочить ближнего, осквернять святое имя святого Николая. Не рекомендуется употребление спиртных напитков в день празднования святого.

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