Сегодня центр столицы будет частично перекрыт: меняются маршруты некоторых троллейбусов

Сегодня центр столицы будет частично перекрыт: меняются маршруты некоторых троллейбусов

Сегодня, 31 мая, с 17.00 до 23.00 будет перекрыто дорожное движение в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Букурешть – Сергей Лазо. Данная мера связана с проведением саммита ЕПС. 

Так, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

  • №7, №12, №16, №25 и №32 – будут разворачиваться на ул. Колумна;
  • №4 – в сторону Буюкан: бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ – площадь Унирий Принчипателор; в сторону Дачии: по установленному маршруту;
  • №10 – ул. Колумна – ул. Александри – Хынчештское шоссе; обратно – по установленному маршруту;
  • №2 – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – ул. М. Витязул;
  • №3 – в сторону Буюкан: ул. А, Пушкин – Г. Виеру – Албишоара – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ; в сторону Телецентра – по установленному маршруту;
  • №35 – ул. А, Щусев – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md