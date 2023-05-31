Сегодня центр столицы будет частично перекрыт: меняются маршруты некоторых троллейбусов

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Сегодня, 31 мая, с 17.00 до 23.00 будет перекрыто дорожное движение в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Букурешть – Сергей Лазо. Данная мера связана с проведением саммита ЕПС.

Так, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№7, №12, №16, №25 и №32 – будут разворачиваться на ул. Колумна;

– будут разворачиваться на ул. Колумна; №4 – в сторону Буюкан: бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ – площадь Унирий Принчипателор; в сторону Дачии: по установленному маршруту;

– в сторону Буюкан: бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ – площадь Унирий Принчипателор; в сторону Дачии: по установленному маршруту; №10 – ул. Колумна – ул. Александри – Хынчештское шоссе; обратно – по установленному маршруту;

– ул. Колумна – ул. Александри – Хынчештское шоссе; обратно – по установленному маршруту; №2 – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – ул. М. Витязул;

– ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – ул. М. Витязул; №3 – в сторону Буюкан: ул. А, Пушкин – Г. Виеру – Албишоара – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ; в сторону Телецентра – по установленному маршруту;

– в сторону Буюкан: ул. А, Пушкин – Г. Виеру – Албишоара – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – И. Крянгэ; в сторону Телецентра – по установленному маршруту; №35 – ул. А, Щусев – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри.

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