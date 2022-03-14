Сегодня будут осуществлены шесть авиарейсов

Сегодня будут осуществлены шесть авиарейсов

Орган гражданской авиации дал разрешение на осуществление 14 марта шести авиарейсов из и в Республику Молдова. 

Речь идёт о двух перелётах официальных делегаций, рейсе для граждан Израиля по направлению Кишинёв – Тель-Авив – Кишинёв, гуманитарном рейсе по этому же маршруту, медицинском чартере и рейсе для доставки дипломатической почты из США в Молдову.

Напомним, что на время действия режима ЧП небо над Молдовой остаётся закрытым для регулярных рейсов.

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