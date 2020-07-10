Сегодня будет принято решение, останется ли в силе 14-дневный карантин по приезде в Молдову

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Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что сегодня в правительстве обсудят этот вопрос. Он также напомнил, что ранее выступил за то, чтобы после 15 июля это ограничение было снято.

Президент добавил, что Молдова не запрещала выезд наших граждан в другие страны. Решение о том, пускать жителей РМ на свою территорию или нет, принимают сами государства.

Говоря же об открытии детских садов, Додон отметил, что этот вопрос также будет обсужден сегодня в правительстве, и добавил, что его младший сын очень этого ждет, как и тысячи детей и родителей по всей стране.

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