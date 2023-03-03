Сегодня без света останутся сотни жителей столицы

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О плановых отключениях на 3 марта сообщает поставщик услуги.

Временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по следующим адресам.

Ботаника:

ул. Албица, 4-40, 11-17, Четиний, 1-5, 23, Косашилор, 6, 7, Дечембриштилор, 1-3, 2-54, 39-49, И. Чорбэ, 1-7, 2, Ю. Бабей, 1, 2, 7a, 8, Мунчешть, 167-261, 352-402, 999, П. Горе, 4-16, 7-15, Пэдурий, 1-5, пер. Пэдурий, 14A, Подул де Флорь, 2-12, Пригорень, 22, 22a, С. Мурафа, 1-21, 31-43, 4-22, 32-42, Шт. Чобану, 3-21, 33-47, 4-6, 12-22, 32-46, пер. 1 Шт. Чобану, 3-9, 4, пер. 2 Шт. Чобану, 4, Шт. Холбан, 1-15, 2-16, Цикау, 2-8, В. Быкулуй, 30, В. Тульник, 1 – с 09:00 до 13:00.

Центр:

ул. Брэила, 4-12, 21-27, Костешть, 11-29, 49-51, 32-68, Фокшань, 5A, Галац, 1-23, 2-18, В. Цепеш, 6 – с 09:20 до 17:20.

ул. А. Бернардацци, 67 – с 09:30 до 17:30.

Чеканы:

ул. Волунтарилор, 18/1, 18/3, Сф. Параскива, 21/1 – с 09:30 до 17:00.

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