Сегодня – 30 лет со дня создания Парламента Республики Молдова

Тридцать лет назад был принят Закон о переименовании государства Молдавской ССР в Республику Молдова, который также предусматривал изменение названия Верховного Совета Молдавской ССР в «Парламент Республики Молдова». С тех пор каждый год 23 мая мы отмечаем день образования парламента нашей страны, отметила на своей странице в соцсети спикер Зинаида Гречаный.
Три десятилетия – небольшой срок для мировой истории, но очень важный для нашего молодого государства, добавила она. За эти годы Республика Молдова стала независимой и суверенной, пережила экономические и политические кризисы, противостояла природным катаклизмам.
– Сегодня мы все еще продолжаем укреплять наше демократическое правовое государство, нашу социальную и экономическую систему, а также роль Молдовы на международном уровне в качестве уважаемого и надежного партнера. Всё лучшее в нашей истории происходит благодаря людям – народу Республики Молдова, волю которого мы, депутаты, выражаем. Поэтому день учреждения парламента – это праздник, который объединяет всех нас. Вместе с тем сегодняшний день – это возможность еще раз подчеркнуть роль парламента в парламентской республике, каковой является наша страна, как высшего представительного и единственного законодательного органа государства. Парламент – это та крепость, которая должна защищать законность в государстве и права граждан, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.
Она отметила, что тридцатилетие создания Парламента Республики Молдова совпало с началом нового электорального процесса. И это символично, ведь парламентские выборы, в том числе досрочные, являются частью естественных демократических процессов, присущих правовому государству, несмотря на обстоятельства, при которых они были инициированы.
– И на этот раз мы должны проявить корректность и честность, и пусть голосование граждан будет нам оценкой! Как политический деятель и как гражданин Республики Молдова, я призываю к единству, взаимному пониманию и уважению, мы должны всей душой и самоотверженностью стремиться к общей цели – благополучию страны и всех ее граждан, – добавила спикер.
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