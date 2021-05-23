Сегодня – 30 лет со дня создания Парламента Республики Молдова

– Сегодня мы все еще продолжаем укреплять наше демократическое правовое государство, нашу социальную и экономическую систему, а также роль Молдовы на международном уровне в качестве уважаемого и надежного партнера. Всё лучшее в нашей истории происходит благодаря людям – народу Республики Молдова, волю которого мы, депутаты, выражаем. Поэтому день учреждения парламента – это праздник, который объединяет всех нас. Вместе с тем сегодняшний день – это возможность еще раз подчеркнуть роль парламента в парламентской республике, каковой является наша страна, как высшего представительного и единственного законодательного органа государства. Парламент – это та крепость, которая должна защищать законность в государстве и права граждан, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.