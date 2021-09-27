Сделка века: Молдова закупила военную технику у США на миллион долларов

Сделка века: Молдова закупила военную технику у США на миллион долларов

В Молдову доставлена первая партия военной техники США на сумму в миллион долларов. Как сообщается в пресс-релизе дипмиссии Соединённых Штатов, Вашингтон таким образом «помогает Республике Молдова модернизировать свою оборону, чтобы защитить свои нейтралитет и суверенитет».  

– Сегодня мы доставили военную технику США, которая поможет Молдове в этом. Правительство РМ выделило миллион долларов из общей суммы в 5 миллионов на эту покупку, чтобы продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая будет вносить вклад в национальную оборону и в международные миротворческие операции, оказывать жизненно важную поддержку гражданским властям, – отмечается в сообщении для прессы посольства. 

Вторая партия техники должна прибыть в ближайшее время. Что вошло в первую партию и как именно она будет использована, не уточняется.

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