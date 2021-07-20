Сделка купли-продажи недвижимости может быть признана недействительной

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Приобретая жилье на вторичном рынке, нужно очень внимательно отнестись к достоверности документов.

Для этого стоит самостоятельно заказать проверку объекта на юридическую чистоту. Сделать это можно на официальном сайте. Выписка из ЕГРН предотвратит неприятную ситуацию в виде признания сделки купли-продажи недвижимости недействительной.

Покупка у собственника не убережет от оспаривания сделки в суде

Бывало, что покупатель не захотел заказывать такую проверку. Но, зная о мошенничестве во время продажи квартиры или дома, посмотрел документы собственника, проверил фамилию, имя, отчество, год рождения. Но он не обратил внимание, на каком именно основании данная собственность была получена:

договор купли-продажи,

приватизирована,

дарение,

наследство.

Собственность, полученная на основании дарения или в наследство, бывает проблематична из-за внезапно появившихся родственников, наследников. А они имеют полное право оспорить сделку в суде.

Быстрая продажа жилья может быть опасна для потенциального покупателя

Бывает, что собственник дома или квартиры выставляет недвижимость на продажу вскоре после вступления в права собственности. Этот нюанс должен насторожить покупателя. И, возможно, от такой сделки придется отказаться.

Дело в том, что существует так называемый срок исковой давности по оспариванию наследства другими наследниками. Он составляет три года. Поэтому, если срок меньше трех лет, то очень высок процент возможности судебных разбирательств. Лучше поискать такое жилье, которым собственник владеет более указанного срока.

Заказать проверку на юридическую чистоту недвижимости не составит труда

Чтобы избежать признания сделки купли-продажи жилья недействительной, лучше обратиться к профессионалам и заказать официальную проверку на Росреестре.

Что для этого необходимо?

Перейти на официальный сайт; ввести в строку поиска кадастровый номер или адрес; найти объект; оплатить услугу; получить выписку из ЕГРН на свою электронную почту.

Эти несколько шагов могут уберечь от шокового состояния у нотариуса во время сделки или после, во время судебной тяжбы с наследниками.

На сервисе можно проверить и земельные участки под дачи и под дома.

Поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае приобретает другое звучание: «Семь раз проверь недвижимость, один раз купи». Лучше несколько раз внимательно проверить. Тем более, что сервис предлагает 100% официальную и правдивую информацию на момент обращения.