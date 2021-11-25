Сделали подкоп: воры обчистили аграрную фирму в Рыбнице

Сделали подкоп: воры обчистили аграрную фирму в Рыбнице

На склад одной из аграрных фирм в селе Михайловка Рыбницкого района злоумышленники проникли глубокой ночью: сделали подкоп под дверьми.

Урожай семечки, который хранился россыпью, злоумышленники упаковали в 48 мешков. Их погрузили в микроавтобус и скрылись. Следы незваных гостей – отпечатки протекторов шин и отсутствие части урожая – директор агрофирмы обнаружил утром. О краже сообщил правоохранителям.

Гружённый семенами подсолнечника бус правоохранители обнаружили недалеко от дома бывшего охранника склада. Урожай изъяли и вернули владельцу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозреваемому и его подельникам грозит уголовная ответственность.

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