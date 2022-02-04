Сдавал краденое на металлолом: в столице поймали рецидивиста (ВИДЕО)

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нескольких кражах, совершённых в секторах Центр, Буюканы и Ботаника.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками с ноября 2021 года по январь 2022 года совершил не менее 8 краж. Гражданин арендовал автомобили и использовал их для перевозки краденого металла, который сдавал на металлолом. Чтобы запутать следы, после совершения краж мужчина менял номера на машинах.

Подозреваемый при задержании пытался скрыться от полиции и совершил два ДТП. К счастью, операция по задержанию прошла без пострадавших.

Задержанный прошёл экспертизу, показавшую, что мужчина находился под воздействием психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы или до 4 лет тюрьмы.

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