Сдан в эксплуатацию участок железной дороги Басарабяска-Березино

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Участок железной дороги Басарабяска-Березино (Украина) сегодня был сдан в эксплуатацию. Его построили с нуля всего за два месяца. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, принимавший участие в церемонии открытия.

– Мы приехали с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, чтобы увидеть результат работ. Теперь, во время войны, когда наши страны объединили свои силы, мы спустя 25 лет дали ещё один шанс этому участку железной дороги, который с сентября будет служить для перевозки грузов с возможностью расширения в будущем и для пассажирских перевозок. Работа этой железной дороги будет способствовать развитию всего региона, в том числе созданию рабочих мест, — отметил чиновник.

На реконструкцию участка железной дороги в нашей стране «Железная дорога Молдовы» выделила более 1 млн евро. Открытие участка Басарабяска-Березино позволит ежедневно перевозить около 12 тысяч тонн грузов, что значительно уменьшит заторы в порту Рени.

Вице-премьер отметил, что «с сентября наша страна сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, будут снижены заторы в порту Рени. При этом Украина сможет экспортировать товары в Республику Молдова и в страны Евросоюза».

Строительство участка велось на протяжении примерно 23 км, из них 1,2 км железной дороги проложено по территории Молдовы. Новый железнодорожный участок соединит порт Измаил и Белгород-Днестровский, а также станции Арцыз и Затока, передаёт moldpres.md.

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