Сдан в эксплуатацию новый участок дороги, соединяющей столицу и Бельцы

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Государственная администрация автомобильных дорог объявила сегодня, что участок II дороги R6 Кишинёв-Оргеев-Бельцы, отремонтированный по европейским стандартам, был сдан в эксплуатацию. Приёмная комиссия высоко оценила качество выполненных работ.

Они предусматривали ремонт участка км 76+700 – км 94+700 и моста км 72+944, обновление более 9000 квадратных метров дорожного покрытия, восстановление/реконструкцию 6 мостов, 26 пешеходных мостов и ливневой канализации, строительство автобусных остановок, уточнили в ведомстве. Для повышения уровня безопасности участников дорожного движения были установлены дорожные знаки и нанесено более 8 тысяч квадратных метров дорожной разметки из термопластика, передаёт moldpres.md. Работы выполняла турецкая компания.

По словам ГААД, в дополнение к преимуществам, которые получат жители сел Ратуш, Бэнешть (Теленештский район) и Препелица (Сынжерейский район), этот дорожный участок окажет большое влияние на повышение безопасности дорожного движения и его разгрузку в этой части.

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