Сдал чужой велосипед на металлолом: тираспольчанину “светит” срок за кражу

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К правоохранителям обратился 31-летний мужчина с заявлением о краже. Со двора его частного дома в Тирасполе пропал велосипед. Сумма ущерба составила 1800 приднестровских рублей.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 51-летний знакомый заявителя, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Выяснилось, что мужчина проник в чужой двор беспрепятственно, так как хозяин не закрыл калитку. Похищенный двухколесный транспорт злоумышленник сдал в пункт приёма металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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