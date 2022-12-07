Сдача практического экзамена на четыре категории транспорта приостановлена

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Агентство государственных услуг сообщает, что с 6 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостанавливается проведение практического экзамена на получение права управления транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А (мотоцикл/мопед).

– Сдача теоретического экзамена по указанным категориям продолжает проводиться в установленном порядке. Практический экзамен должен быть сдан в течение одного года после сдачи теоретического теста. О возобновлении практического экзамена по указанным категориям мы сообщим дополнительно, — уточнили в Агентстве госуслуг.

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