Сдача практического экзамена на четыре категории транспорта приостановлена

Сдача практического экзамена на четыре категории транспорта приостановлена

Агентство государственных услуг сообщает, что с 6 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостанавливается проведение практического экзамена на получение права управления транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А (мотоцикл/мопед).

– Сдача теоретического экзамена по указанным категориям продолжает проводиться в установленном порядке. Практический экзамен должен быть сдан в течение одного года после сдачи теоретического теста. О возобновлении практического экзамена по указанным категориям мы сообщим дополнительно, — уточнили в Агентстве госуслуг.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md