Счётная палата выявила множество нарушений в организации питания детей в школах и детсадах Кишинёва в 2019 году

Примарии Кишинёва предстоит проделать большую работу для обеспечения детей в школах и детсадах столицы качественным питанием, так как ранее в этой сфере допускалось очень много различных нарушений. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, комментируя представленный сегодня Счётной палатой аудиторский отчёт о качестве питания детей в дошкольных и школьных учреждениях Кишинёва в 2019 году. В документе отражено множество несоответствий.

Так, в дошкольных образовательных учреждениях не соблюдались принципы правильного составления меню, что обусловило несоблюдение утвержденной финансовой нормы в расчете на одного ребенка. Закупки муниципальных предприятий производились непрозрачно, а закупочные цены на продукты питания в один и тот же период существенно различаются.

Также существует путаница между понятием «школьные столовые», которые являются подразделениями бюджетных учреждений, и экономическими агентами, которые предоставляют школьникам услуги питания на контрактной основе, используя для этого помещение, называемое «школьная столовая». Таким образом, экономические агенты были необоснованно освобождены от уплаты НДС. Помимо этого, деньги поступали без использования касс и контрольного оборудования, а также велся неправильный учет продуктов, использованных для приготовления пищи.

– Все рекомендации Счетной палаты будут приняты во внимание. Мы не собираемся составлять аудиторские отчеты лишь ради процесса. Мы намерены создать все условия для обеспечения детей качественным питанием, – отметил Ион Чебан.

Градоначальник также заявил, что аудиторские отчеты будут составляться и по другим муниципальным управлениям и предприятиям.