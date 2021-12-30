Сбывали поддельные купюры: полиция разоблачила фальшивомонетчиков

Сбывали поддельные купюры: полиция разоблачила фальшивомонетчиков

Сотрудники Прокуратуры Бельц раскрыли схему по сбыту фальшивой иностранной валюты.

В ходе следствия были задержаны двое человек, которые расплачивались фальшивыми банкнотами номиналом 100 долларов США. Уголовные дела в отношении обвиняемых были направлены в суд.

Прокуроры и сотрудники полиции также выявили ещё одного подозреваемого, причастного к преступной схеме. Накануне в его доме прошли обыски: были обнаружены 381 банкнота номиналом 50 евро, предположительно поддельные.

Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md