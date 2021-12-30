Сбывали поддельные купюры: полиция разоблачила фальшивомонетчиков

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Сотрудники Прокуратуры Бельц раскрыли схему по сбыту фальшивой иностранной валюты.

В ходе следствия были задержаны двое человек, которые расплачивались фальшивыми банкнотами номиналом 100 долларов США. Уголовные дела в отношении обвиняемых были направлены в суд.

Прокуроры и сотрудники полиции также выявили ещё одного подозреваемого, причастного к преступной схеме. Накануне в его доме прошли обыски: были обнаружены 381 банкнота номиналом 50 евро, предположительно поддельные.

Расследование продолжается.

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