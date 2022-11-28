Сброс воды из Днестровского водохранилища увеличился до 800 кубометров в секунду

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В минувшую субботу сброс воды из Днестровского водохранилища составлял около 650 кубометров в секунду, а к понедельнику увеличился до 800 кубометров в секунду. Данные были опубликованы Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.

В то же время на Дубоссарском водохранилище объём сброса воды сократился за два дня с 1000-1300 до 400 кубометров в секунду. По данным ГИЧС, за уровнем воды в реке Днестр продолжают следить на 8 наблюдательных постах. Так, за последние сутки было отмечено сокращение уровня воды в Днестре на участках в Резине, Шолданештах (Вадул-Рашков), Криулянах (Золончень) и в Вадул-луй-Водэ.

Изначально за динамикой следили в 12 наблюдательных пунктах, однако в связи с сокращением уровня воды на участке Окница – Сорока четыре пункта приостановили деятельность.

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