Сборы Таможенной службы за неделю превысили 600 млн леев

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С 20 по 26 сентября в результате оформления 13 245 деклараций в госбюджет было собрано 644 млн леев, что на 30% больше установленной нормы. Всего с начала сентября сборы Таможенной службы составили 2 млрд 321 млн леев, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным ведомства, за отчётный период поток транспортных единиц составил 64 593. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на КПП “Леушень” и “Скулень” – 15 971 и 11 333 пересечений соответственно.

Кроме того, за указанный период было выявлено 202 нарушения таможенного законодательства. Были наложены штрафы в размере более 152 тыс. леев. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками.

За прошлую неделю операторы “горячей” линии ответили на 493 запроса.

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