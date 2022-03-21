Сборы Таможенной службы за неделю превысили 580 млн леев

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С 14 по 20 марта поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 589,5 млн леев. Это на 7,8% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, с начала года Таможенная служба собрала 5,9 млрд леев. Рост составил 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На прошлой неделе было оформлено 9 966 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 52 889. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 13 460 и 12 039 пересечений соответственно.

За указанный период было выявлено 93 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 342 тысяч леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

За указанный период на горячую линию Таможенной службы поступило 586 запросов о предоставлении информации, связанной с таможенной деятельностью.

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