Сборы Таможенной службы за неделю превысили 390 млн леев

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С 10 по 16 января поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 393 млн леев, а с начала месяца – около 690 млн. Это на 56,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали около 75 000 человек. Из них 935 граждан задекларировали различные товары, уплатив платежи в размере 1,7% от общей суммы, собранной за отчётный период.

За отчётный период было оформлено 9 778 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны”.

В указанный срок было выявлено 182 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму свыше 270 тысяч леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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