Сборы Таможенной службы увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом

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Доходы Таможенной службы за первые семь месяцев 2021 года увеличились на 15 миллиардов леев (более 700 млн евро) или на 25,5% по сравнению с доходами за тот же период 2020 года.

– Показатель сборов увеличился более чем на 21% по сравнению с 2019 годом (январь-июль), даже если в тот период деятельность экономических агентов не осуществлялась в условиях кризиса COVID-19. В то же время в июле этого года Таможенная служба собрала в госбюджет более 2,3 млрд леев, что примерно на 18% больше, чем в 2020 году, – говорится в сообщении ведомства.

За последний месяц оформлено 50 310 таможенных деклараций. Число пересечений составило 291 237. Самыми загруженными КПП были “Леушень” и “Скулень” – 80 426 и 49 953 пересечения, соответственно, передаёт moldpres.md.

– Мы призываем участников трансграничного движения спланировать свой маршрут заранее и выбрать пункт пересечения границы с меньшим количеством транспорта. Если вам нужна информация о правилах пересечения границы с различными товарами или вы хотите подать жалобу на возможные злоупотребления, допускаемые сотрудниками учреждения, вы можете обратиться в Единый информационный центр Таможенной службы по телефону +373 22 788 888 (24/24), – заключается в пресс-релизе.

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