Сборная Молдовы по шахматам завоевала шесть медалей на чемпионате Балканских стран

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В состязании этого года, которое проходило с 30 сентября по 8 октября в городе Цетине в Черногории, приняли участие 11 стран. В команду Молдовы вошли 12 шахматистов в 6 возрастных категориях: от 8 до 18 лет. Делегацию возглавил национальный тренер Михай Гроза из Флорешт.

Выдающегося успеха добилась 8-летняя Виктория Мынзат из Флорешт, завоевавшая две медали – серебряную в классических шахматах и бронзовую в блице. Воспитанник Специализированной спортивной шахматной школы №7 Кишинёва Сергей Ларионов выиграл на этом чемпионате две бронзовые медали: в классических и в быстрых шахматах.

Семья Чендигилян из Басарабяски тоже получила две медали: Анна – серебряную в быстрых шахматах, а Владислав – бронзовую в блице.

– Поздравления будущим гроссмейстерам! Желаем вам дальнейших успехов! Молдова гордится вами! – написал на своей странице в соцсети президент Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон.

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