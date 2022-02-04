Сбор новогодних елей в столице продлится ещё неделю

0

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет собирать новогодние ёлки до 11 февраля. Впоследствии они будут переработаны, уточнил глава отдела ГУЖКХБ Василе Ефрос.

Сбор новогодних ёлок начался в январе. Жителей столицы просят складывать их отдельно, рядом с платформами для сбора бытовых отходов. Сотрудники ГУЖКХБ ежедневно собирают ели и отвозят на переработку на улицу Лунка Быкулуй, где находится склад Ассоциации зелёного хозяйства. Экономическим агентам, организациям и учреждениям, расположенным на территории Кишинёва, было предложено самостоятельно доставлять ёлки на склад.

С начала января и до сих пор было собрано более 1800 новогодних ёлок, что на 100 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт ipn.md.

– Это ответственное по отношению к окружающей среде действие. На платформе по улице Лунка Быкулуй новогодние ели превращаются в опилки. Измельчённые растительные отходы будут использоваться Ассоциацией зелёного хозяйства в качестве органического удобрения, – подчеркнул Василе Ефрос.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.