Сбор или побор?

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Должны ли кишинёвцы платить налог на санитарную очистку

Любовь Чегаровская, info@aif.md

В середине июня жителям муниципия Кишинёв пришли квитанции на оплату нового местного сбора – на санитарную очистку. Одни кишинёвцы, не задавая вопросов, сразу же оплатили полученные фактуры, другие же стали возмущаться и требовать объяснений, с какой стати они должны выкладывать из своих карманов по 120 леев в год на человека на какую-то саночистку.

Важно!

ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ СБОРА

Освобождены от оплаты налога пенсионеры, дети в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства, люди с тяжёлой и выраженной степенью ограничения возможности (I и II группы), а также участники боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участники боевых действий в Афганистане, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС при наличии у них средней степени ограничения возможностей (III гр.).

По рекомендации экспертов

Тема нововведённого сбора стала активно обсуждаться в социальных сетях. Люди интересуются: законен ли этот налог, нужно ли его платить и что будет в случае неуплаты.

Напомним, что о предстоящем введении в Кишинёве нового местного сбора на санитарную очистку «АиФ в Молдове» рассказывала в материале «Всеобщий сбор», опубликованном в номере за 6 января 2021 года.

Как говорится в информационной записке, сопровождающей проект решения «Об утверждении и введении в действие местных сборов на 2021 год», в рамках Меморандума о взаимопонимании, заключённого между мэрией Кишинёва и программой USAID Comunitatea mea («Моё сообщество») 14 февраля 2020 года, международные эксперты, на основании проведённого анализа системы местных сборов, рекомендовали ежегодно корректировать их ставки в соответствии с уровнем инфляции предыдущего года, а также ввести налог на санитарную очистку. На основании этих рекомендаций, а также в соответствии со ст. 289 п. 2 р) Налогового кодекса, в муниципии Кишинёв было предложено ввести сбор на санитарную очистку.

До 1 апреля 2021 года муниципальная исполнительная власть взяла на себя обязательство разработать и представить мунсовету на обсуждение проект Положения о применении налога на санитарную очистку в муниципии Кишинёв. Квитанции об оплате сбора обещали прислать потребителям до 15 октября 2021-го, а оплатить их следовало до 30 ноября того же года. Однако ни в 2021-м, ни в 2022-м фактуры на оплату сбора на саночистку людям так и не пришли. Случилось это только в июне 2023-го.

За 2023 год сбор на санитарную очистку не может быть аннулирован, потому что он отменяется в парламенте. Закон не имеет обратной силы, не применяется к тому, что уже было.

Групповое нарушение?

В соцсетях пользователи активно стали делиться постом экономического аналитика Дмитрия Барбалата, который высказался по поводу законности введения в Кишинёве сбора на саночистку. По его мнению, в муниципалитете было допущено «групповое нарушение с незаконным введением санитарного сбора». Д. Барбалат написал, что по этому вопросу он направил прошение в Министерство финансов, чтобы «разобрались с правонарушителями».

Эксперт утверждает, что введение этого сбора противоречит статье 132 Конституции, где предписано, что подлежат уплате только те налоги и сборы, которые предусмотрены законодательством, Налоговым кодексом. И что любое иное налогообложение запрещено.

«Жители Кишинёва получают уведомления о необходимости оплаты местного сбора на очистку. В поимённых уведомлениях на каждого прописанного по соответствующему адресу даётся ссылка на статьи 289, 290 и 291 Налогового кодекса. То есть на те статьи, в которых прописаны общие положения о сборах, объекты обложения и налогооблагаемая база для всех категорий сборов, – аргументирует Д. Барбалат. – При этом те, кто выписывали подобные незаконные уведомления об оплате сбора на саночистку, грубо нарушают положения Налогового кодекса. Соответствующий сбор на саночистку, который ранее фигурировал в пункте r) статьи 6(6) Налогового кодекса, с 25.04.2014 г. Законом

№ 47/2014 ОТМЕНЁН».

В стиле мэра

Против данного местного сбора выступила фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) в муниципальном совете Кишинёва (МСК). 20 июня советники PAS перед зданием кишинёвской администрации провели брифинг для прессы, высказав на нём свою позицию. Вице-председатель фракции PAS в МСК Зинаида Попа напомнила, что кишинёвцы получили фактуры на оплату санитарного сбора, общая сумма которого на семью варьирует в зависимости от количества человек, проживающих в квартире, – это может быть 120 леев, если жилец проживает один, а может быть и 600, и 720, а то и больше леев в год.

– Сбор на санитарную очистку инициирован исключительно Ионом Чебаном, ещё один способ мэра вытащить деньги из кармана каждого кишинёвца, чтобы пополнить муниципальный бюджет, как минимум, ещё на 60 млн леев, – говорила уверенно З. Попа. – Это очевидно, что данный сбор – дополнительная нагрузка на семьи кишинёвцев, он был введён нетранспарентно и втихаря Ионом Чебаном, чтобы покрыть убытки, образовавшиеся в связи с тем, что он подписал контракты со своими друзьями и теми, кто его поддерживает. 15 декабря 2021 года был проголосован проект решения, предусматривающий введение этого сбора на саночистку в размере 120 леев в год на человека. И сегодня граждан фактически обязали покрывать прихоти и договорённости И. Чебана. Никакого обоснования введения сбора не было ни тогда в 2021 году, ни сейчас. Этот сбор – запущенная в карман жителей муниципия рука. Способ появления этого вида сбора – в стиле Иона Чебана. Мы все хотим жить в чистом и комфортном городе, но не можем переступать и нарушать закон, чтобы вводить этот сбор и компенсировать фаворитизм мэра из народного кармана.

На этот же день, 20 июня, было назначено заседание МСК, на котором фракция PAS выступила с инициативой внести в повестку дня вопрос об отмене сбора на саночистку. Местные избранники большинством голосов одобрили данное предложение, вписали его в конец повестки, но не успели обсудить на том заседании из-за большого количества проектов.

Однако вице-мэр по финансовым вопросам Ольга Урсу поставила в известность местных избранников, что в 2023 году отменить сбор на саночистку невозможно, так как горожане уже начали платить по квитанциям. На момент озвучивания данных на заседании МСК в бюджет столицы поступило около 6 млн леев по сбору на санитарную очистку. Вместе с тем вице-мэр назвала вторую причину невозможности отмены сбора: деньги уже запланированы на осуществление ряда работ, а также взяты обязательства перед некоторыми экономическими агентами.

В компетенции парламента

В минувшее воскресенье мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан разместил в своём Телеграм-канале видео, в котором ответил на обвинения оппонентов. По словам градоначальника, сбор на санитарную очистку обязателен, так как введён Налоговым кодексом, который был утверждён парламентом.

– Ст. 6 п. а) данного документа вводит этот сбор, а в ст. 288 утверждается, что он обязателен к оплате, – разъясняет И. Чебан. – Ст. 7 из этого же Налогового кодекса гласит, что любой налог – государственный/местный – может быть изменён или отменён только парламентом. Точка. Налог не может быть отменён или изменён муниципальным советом Кишинёва, Ионом Чебаном или кем-то другим. Что сделал МСК, так как говорят, мол, смотрите, Чебан виноват? Муниципальный совет, который является местным законодательным органом, так же как и парламент на центральном уровне, только утвердил размер налога, и он достаточно низкий – 10 леев в месяц. Например, в Яловенах граждане платят по 500 леев за домохозяйство ежегодно, что установлено в соответствующем решении местного совета. В Кишинёве, к слову, все налоги ниже, чем во всех других населённых пунктах страны. Мы уже не раз говорили об этом, и я хочу прояснить, что за 2023 год сбор на санитарную очистку не может быть аннулирован, потому что он отменяется в парламенте. Закон не имеет обратной силы, не применяется к тому, что уже было. В случае вмешательства МСК, это тоже является незаконным и не распространяется на 2023 год.

И. Чебан заметил, что обвиняющая его в нарушении закона партия власти, имея 63 депутата в парламенте, то есть большинство, могла бы легко отменить этот налог с декабря (когда утверждался бюджет Молдовы на 2023 год) по февраль 2023 года (когда потребителям услуг ещё не были отправлены счёт-фактуры за 2023 год). По утверждению мэра, платёжные извещения рассылались Агентством госуслуг (АГУ), а не мэрией Кишинёва, как заявили представители фракции PAS.

– Мэрия ничего не отправляла. АГУ – это центральное учреждение, контролируемое действующей властью, – сказал И. Чебан. – Ошибочно были отправлены фактуры пенсионерам, детям и людям с ограниченными возможностями. А теперь только в ручном режиме и в управлениях мэрии Кишинёва люди могут исправить эти ошибки. Этот местный сбор планировалось собирать с 2021 года, когда МСК установил его размер, но это решение было приостановлено Агентством госуслуг, а, сейчас, за два месяца до начала избирательной кампании, оно разослало эти извещения. Какова цель? А цель проста – дискредитация мэрии Кишинёва и меня лично.

Глава муниципия Кишинёв заявил: так как в 2023 году сбор на саночистку отменить нельзя из-за отсутствия правового механизма как в парламенте, так и в мунсовете, есть возможность это сделать в 2024-м. Для этого через своего однопартийца-парламентария Гайка Вартаняна они решили зарегистрировать поправку в Налоговый кодекс, отменяющую сбор на санитарную очистку не только для муниципия Кишинёв, но и для населённых пунктов всей страны.

Впереди выборы в местные органы власти, так что подобных обвинений и оправданий будет ещё немало. Власти разного уровня разоблачают, обвиняют друг друга, но цены и тарифы всё равно растут, и конечному потребителю ничего не остаётся, как платить по счетам.

В тему

Всё по закону

Из-за возникшего скандала с разъяснениями по поводу введения сбора на санитарную очистку выступила Государственная налоговая служба.

Как следует из пресс-релиза, размещённого на сайте фискального органа, санитарный сбор, наряду с другими местными налогами, регулируется Налоговым кодексом и применяется органами местного публичного управления.

«Субъектами налогообложения являются физические лица, зарегистрированные в качестве владельцев недвижимости жилого назначения (жилой дом, квартира), а объектом налогообложения – количество физических лиц, зарегистрированных по адресу, заявленному в качестве места жительства.

Государственная налоговая служба отмечает, что механизм администрирования санитарного налога, согласно Налоговому кодексу, определяется органом местного самоуправления. Как определение налогового периода и размера сбора, так и периодичность расчёта налоговых обязательств, связанных с ним, выписка платёжных извещений и их рассылка налогоплательщикам, сроки его уплаты – всё это условия администрирования, устанавливаемые исключительно местным органом публичного управления.

Расчёт санитарного сбора в соответствии с положениями Налогового кодекса осуществляется органами, уполномоченными местной публичной администрацией. Управление санитарным сбором осуществляется местными службами сбора налогов в рамках примэрий. Извещения об уплате сбора на саночистку направляются местными службами сбора налогов в рамках примэрий налогоплательщикам не позднее, чем за 15 дней до срока уплаты, установленного местным органом публичного управления. Оплата санитарного сбора производится на доходный казначейский счёт бюджета органа местного публичного управления, в радиусе управления которого находится объект недвижимости жилого назначения, где проживают физические лица», – говорится в пресс-релизе Государственной налоговой службы.

Оплатить санитарный сбор можно онлайн через Государственную службу электронных платежей «MPay» и портал www.sfs.md по адресу: https://mpay.gov.md/Order/Search/SFS03 https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx. Чтобы оплатить сбор наличными деньгами, следует обратиться в отделения коммерческих банков и офисы ГП Poșta Moldovei.

КСТАТИ

Денежные средства, собранные за счёт санитарного сбора, пойдут на следующие виды работ по благоустройству муниципия Кишинёв: уборка улиц и общественных мест; установка уличных мусорных баков; опорожнение уличных мусорных баков; уход за городской мебелью; скашивание травы в общественных местах; обустройство общественных пространств; чистка и вырубка деревьев, а также фитосанитарная обработка методом опрыскивания; уборка снега; обслуживание ливневой канализации; дезинфекция.

В ЦИФРАХ

Самый высокий сбор на саночистку в 2023 году в Молдове платят жители Яловен, проживающие в индивидуальных жилых домах и не заключившие контракт с поставщиками услуг по санитарной очистке, – 500 леев в год. В Чимишлии этот местный сбор установлен в размере 132 лея в год на человека, в Комрате с этого года он вырастет со 120 до 180 леев, в Страшенах, Калараше и Единцах потребители платят по 65 леев в год, в Тараклии – 60 леев в год на каждого прописанного в жилище человека, в Хынчештах – такая же сумма на каждого собственника жилья, в Унгенах – 36 леев, в Кайнарах – 30 леев. В Бельцах, Сороках, Кагуле, Резине местные власти вообще не ввели данный вид сбора.