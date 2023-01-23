Сближение Луны с Землей: астроном рассказал, что возможны небольшие землетрясения

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В ночь с 22 на 23 января Луна оказалась ближе всего к Земле за последние 1000 лет. Расстояние между спутником и планетой составило в момент максимального сближения 356 тысяч километров. На что повлияло и ещё повлияет такое сближение Луны с Землей, рассказала в интервью MIR24.TV астроном, кандидат геолого-минералогических наук Людмила Константиновская.

Как известно, орбита Луны – это не круг, а эллипс – слегка растянутая окружность. Из-за этого расстояние между планетой и спутником всё время меняется.

– При сближении больших систем происходит их взаимодействие, – говорит астроном. – Общеизвестно влияние Луны на морские приливы, возможны также небольшие землетрясения и извержения вулканов. Поскольку Земля имеет несколько оболочек, то состоявшееся прошлой ночью взаимодействие, передаваясь вглубь до самого ядра, а потом обратно, приведет к неким последствиям не сразу, а через некоторое время.

Подобное наблюдалось в 1989 году, когда произошло сближение Плутона с Солнцем.

– Это сближение оказало своё влияние на абсолютно все планеты солнечные системы, включая Землю. Земля среагировала тогда очень мощно. Прошла серия землетрясений, были извержения вулканов и произошло постепенное потепление климата, которое мы ощущаем до сих пор. Астрономы считают, что это произошло совсем не из-за роста производств на планете, а в связи с глобальными процессами в солнечной системе. На людей все это повлияло также: произошла серия революций и локальных войн, – отмечает Людмила Константиновская.

Но это было самое мощное воздействие за 250 лет, то есть за весь период с момента начала регулярных астрономических наблюдений. По словам астронома, сближение Луны и Земли не окажет такого сильного воздействия. Мало того, люди на это событие уже среагировали.

– У некоторых людей, у которых ослаблен организм, минувшей ночью была бессонница, а у некоторых происходит небольшое обострение сердечно-сосудистых заболеваний, – говорит Людмила Константиновская. – Но люди реагируют сразу, чего нельзя сказать о реакции всех земных систем. Внутренние оболочки Земли реагируют с опозданием, мы можем ждать этой реакции через несколько недель или месяцев. Однако очень разрушительными эти последствия не будут. Возможны лишь небольшие землетрясения, которые отметят приборы, но люди могут даже не заметить их.

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