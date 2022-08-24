Сбитый на “зебре” ребёнок из Единец скончался в больнице

Сбитый на “зебре” ребёнок из Единец скончался в больнице

Шестилетний ребёнок, которого вместе с бабушкой сбили на пешеходном переходе в Единцах, скончался на больничной койке.

Напомним, авария произошла 22 августа. Пенсионерка переходила дорогу с 6-летним внуком по “зебре”, когда их сбил Suzuki. Пожилая женщина скончалась на месте, а ребёнка госпитализировали. На следующий день мальчик умер, передаёт nordnews.md.

Возбуждено уголовное дело, совершившему наезд водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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