Сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП: полиция объявила в розыск водителя-нарушителя

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Инцидент произошёл накануне на трассе R-17 Фалешты – Унгены.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ сбил 13-летнего велосипедиста, а затем скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Подросток получил травмы и был доставлен в районную больницу Фалешт, передаёт unimedia.info.

Правоохранители разыскивают транспортное средство и водителя. Обстоятельства инцидента выясняются.

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