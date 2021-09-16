Сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП: полиция объявила в розыск водителя-нарушителя

Сбил подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП: полиция объявила в розыск водителя-нарушителя

Инцидент произошёл накануне на трассе R-17 Фалешты – Унгены. 

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ сбил 13-летнего велосипедиста, а затем скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Подросток получил травмы и был доставлен в районную больницу Фалешт, передаёт unimedia.info.

Правоохранители разыскивают транспортное средство и водителя. Обстоятельства инцидента выясняются.

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