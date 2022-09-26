Сбил пешеходов и скрылся с места ДТП: водителя разыскивают

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Авария произошла в воскресенье, 25 сентября, в Бендерах. Автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места аварии.

Правоохранители выяснили: мужчина и женщина шли по проезжей части. В попутном направлении двигался автомобиль, который сбил пешеходов, а после скрылся с места происшествия. Пострадавшие вызвали “скорую”. Медики доставили их в травмпункт. У 29-летнего мужчины врачи диагностировали открытый переломом носа, ушиб грудной клетки. Его 26-летняя спутница не пострадала, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Работники горбольницы о пациентах сообщили правоохранителям. Потерпевшие рассказали, что не успели запомнить ни марку автомобиля, ни его государственный номерной знак.

Машину, которая, вероятнее всего, сбила пешеходов, определили по камерам «Безопасного города». В этот период времени с улицы Димитрова на Коммунистическую выехала золотисто-серая «Мазда» с номером А 412 ВС.

Органы правопорядка разыскивает водителя и указанный автомобиль. Граждан, которым что-либо известно о совершённом ДТП, местонахождении данного автомобиля и его владельца, просят обращаться по телефонам в УВД г. Бендеры: 0 (552) 2-77-57, 0 (552) 2-76-63, можно также написать в Вайбер или Телеграмм по номерам: +373779-97253, +373779-02471. Конфиденциальность гарантируется.

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