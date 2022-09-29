Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю из Окницы грозит до 7 лет тюрьмы

Сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП: водителю из Окницы грозит до 7 лет тюрьмы

Трагедия произошла в ночь на 28 сентября в селе Савка Окницкого района. 

Прибывшие на место правоохранители установили, что автомобиль сбил 40-летнего мужчину. В результате полученных травм он скончался. Водитель скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 20-летний молодой человек. Был также найден его автомобиль марки Ford Focus.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит от 3 до 7 лет заключения и лишение прав.

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