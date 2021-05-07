Сбил девушку и сбежал: полиция нашла виновника ДТП

Инцидент случился накануне в селе Вадул-луй-Исак Кагульского района. Автомобилист сбил 18-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в районную больницу.
Вскоре правоохранителям удалось задержать 59-летнего водителя, совершившего наезд. Сообщается, что мужчина был трезв.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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