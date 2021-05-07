Сбил девушку и сбежал: полиция нашла виновника ДТП

Сбил девушку и сбежал: полиция нашла виновника ДТП

Инцидент случился накануне в селе Вадул-луй-Исак Кагульского района. Автомобилист сбил 18-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили ​​в районную больницу.

Вскоре правоохранителям удалось задержать 59-летнего водителя, совершившего наезд. Сообщается, что мужчина был трезв.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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