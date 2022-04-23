Сбил человека и скрылся: полиция нашла пьяного нарушителя

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Инцидент произошёл прошлой ночью на бульваре Штефана чел Маре.

38-летний мужчина за рулём Mercedes сбил 23-летнего пешехода, выскочившего на дорогу. После наезда водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сбежавшего водителя вскоре задержали: проверка показала 0,76 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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