Сбежавший в Бендерах пациент сам вернулся в больницу

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Пациент психиатрического отделения Бендерской центральной городской больницы, 30-летний Виктор Боляк, 15 июля вернулся в медучреждение. Неделю назад мужчина самовольно его покинул.

Всё это время Виктор скрывался на берегу Днестра, ночевал на территории заброшенного судоремонтного завода. Еду и воду просил у сторожа неработающего предприятия. Через несколько дней мужчина вышел в город, где встретил знакомых, которые уговорили его вернуться в больницу, пишет mvdpmr.org.

Розыск прекращён.

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