Сбежали от пьяной матери: в Слободзее пропавших детей искали почти сутки

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К правоохранителям поздно вечером 22 ноября обратилась 27-летняя жительница села Глиное. Она сообщила, что пропали её 9-летняя дочка и 8-летний сын.

Брата и сестру искали всю ночь. Утром 23 ноября весь личный состав Слободзейского гарнизона был поднят по тревоге. Примерно в 10 часов утра участковый инспектор нашёл детей на одной из улиц села Глиное, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, днём они ездили в Тирасполь и Днестровск. Ночевали тайком на летней кухне у бабушки. Вернуться домой боялись.

По словам детей, убежали из дома, потому что мама часто пьёт. Правоохранители и сегодня застали женщину в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства выясняются.

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