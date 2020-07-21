Сбежала с возлюбленным: в Яловенах разыскивают несовершеннолетнюю

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Полиция Яловен разыскивает 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома с молодым человеком, с которым познакомилась в социальных сетях. Мама пропавшей сообщила об этом в полицию во вторник утром.

Женщина сказала правоохранителям, что рано утром она обнаружила, что её 14-летняя дочь сбежала из дома, взяв с собой вещи. Полиция установила, что девочка сбежала вместе с 19-летним жителем Оргеева, с которым она познакомилась в социальных сетях. Правоохранители Яловен отправили ориентировку всем подразделениям полиции страны. Были также проверены пограничные пункты, в результате чего выяснилось, что возлюбленные не покидали территорию страны. Розыск молодых людей продолжается.

Приметы девушки: возраст 14 лет, рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы, глаза голубые.

Приметы молодого человека, который, возможно, её сопровождает: возраст 19 лет, рост 178 см, среднее телосложение, русые волосы, глаза зелёные.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении молодых людей, просят звонить в Службу 112.

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